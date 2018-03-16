Задержанного в Нижнем Тагиле волонтёра Навального отпустили после дачи объяснений

Сторонника Алексея Навального Филиппа Казакова, задержанного около восьми часов вечера в собственной квартире, отпустили из отдела полиции № 16 Нижнего Тагила. Волонтёра опросили по поводу обнаруженных в доме № 119 по улице Красноармейской листовок «Забастовки избирателей», которые неизвестные поместили в почтовые ящики.

«По поводу предъявленной мне листовки могу пояснить, что раньше листовок такого формата и содержания не видел, я расклеивал листовки другого формата, предполагаю, что данный материал мог быть скачан с интернета на сайте Алексея Навального, так как в общем доступе имеется много разного материала. Кто мог положить в почтовый ящик листовку данного содержания, мне не известно», — говорится в объяснении Казакова (есть в распоряжении редакции).

После дачи объяснений Филипп Казаков был отпущен. Претензий к сотрудникам полиции, забравших его из дома, волонтёр не имеет.

Напомним, в половине одиннадцатого вечера 15 марта Филиппу Казакову и ещё одному активисту Андрею Антропову позвонили сотрудники уголовного розыска и пригласили на встречу. Сегодня оппозиционеры побывали в ГУВД, их опросили по поводу листовок о забастовке избирателей, которые те расклеивали в городе. Казаков, в частности, заявил, что расклеивал листовки на улице Булата Окуджавы, делал это по собственной инициативе для выражения гражданской позиции о бойкоте выборов президента. Также волонтёров спрашивали о планах после 18 марта, в том числе о готовящихся акциях протеста. Полиция пыталась выяснить, не собираются ли оппозиционеры устраивать в Нижнем Тагиле митинги и примкнут ли они к всероссийской акции, если её после выборов объявит Алексей Навальный.