Полиция Нижнего Тагила экстренно вызвала активистов Навального на беседу. «Спрашивали, будут ли после выборов митинги наподобие Болотной»

Как минимум два активиста тагильского штаба Алексея Навального вызваны сегодня на опрос в МУ МВД «Нижнетагильское». По словам оппозиционеров, вечером 15 марта их обзвонили сотрудники уголовного розыска и пригласили на беседу в ГУВД к 11 и 14 часам. Активист Филипп Казаков уже пообщался с сотрудниками полиции, по время разговора его попросили сдать выключенный телефон.

«Опрос проводили по поводу листовок о забастовке избирателей, которые я расклеивал в понедельник на Булата Окуджавы. Я объяснил, что ничего незаконного в этом нет, хотя они ссылались на позицию областного избиркома, который усмотрел в наших листовках незаконную агитацию. После опроса со мной долго говорили. Спрашивали о политической позиции, платит ли нам Навальный деньги. Узнали, где я буду 18 марта. Сказал, что работаю наблюдателем. Очень интересовались, не планируем ли мы какие-нибудь митинги после выборов, выйдем ли на улицы, если Навальный призовет всех на акцию наподобие Болотной», - рассказал Филипп Казаков.

Активист Андрей Антропов, которого пригласили в полицию к 14 часам, считает, что правоохранители хотят такими беседами оказать давление на волонтёров. Сам он работает 18 марта членом комиссии с правом решающего голоса.

«Они собирают информацию о распространителях листовок бойкота выборов в Нижнем Тагиле по районам. Мне попытаются Вагонку присобачить. Пойду, но сотовый им не дам в мешочек положить, уже предупредил об этом», - прокомментировал Андрей Антропов.

В воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России. Недопущенный из-за судимости оппозиционер Алексей Навальный призывает бойкотировать голосование. Последние два с половиной месяца его сторонники распространяют материалы с призывом к россиянам игнорировать выборы, победитель которых заранее известен.