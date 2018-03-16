В Нижнем Тагиле полиция забрала из дома активиста штаба Навального

Полиция Нижнего Тагила задержала сторонника Алексея Навального Филиппа Казакова. Как рассказал АН «Между строк» его соратник Андрей Антропов, сотрудники забрали Казакова прямо из дома, но он успел сообщить, что его везут в ОП № 16 на улице Островского. О причинах задержания он рассказать не успел.

«Я его общественный защитник, но боюсь, мне и самому может понадобиться защита. Сейчас ищем адвокатов, думаем, что делать. Телефон Филиппа сейчас не отвечает», — сказал АН «Между строк» Антропов.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что пока не готовы дать комментарии по задержанию Казакова.

Вчера в половине одиннадцатого вечера Казакову и Антропову позвонили сотрудники уголовного розыска и пригласили на встречу. Сегодня оппозиционеры побывали в ГУВД, их опросили по поводу листовок о забастовке избирателей, которые те расклеивали в городе. Также активистов спрашивали о планах на 18 марта и после выборов. В частности, не собираются ли они проводить в городе массовые акции протеста — например, подобную той, которую оппозиция провела на Болотной площади Москвы перед инаугурацией Владимира Путина в 2012 году.