За сутки в Нижнем Тагиле выявили 26 случаев заражения коронавирусом

По данным областного оперштаба, за сутки в Нижнем Тагиле выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Всего сначала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 2923 человека. В Свердловской области за сутки подтвердилось 399 случаев коронавируса. В Екатеринбурге заболели 218 человек. Всего за время пандемии, по официальным данным, заразились 45 174 жителя региона.

Состояние 642 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 328 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 223 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 1095, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга) — 2507. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 402 человека. Общее число выписанных достигло 37 377. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 997.