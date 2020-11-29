За сутки в Нижнем Тагиле выявили 18 случаев заражения коронавирусом

По данным областного оперштаба, за сутки в Нижнем Тагиле выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 2959 человек. В Свердловской области за сутки подтвердился 381 случай коронавируса. В Екатеринбурге заболели 168 человек. Всего за время пандемии, по официальным данным, заразились 45 945 жителей региона.

Состояние 613 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 328 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 228 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 997, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга) — 2517. Выписано 386 человек. Общее число выписанных достигло 38 161. Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1018.