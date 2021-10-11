За состояние дорог в Нижнем Тагиле будет отвечать МБУ «Сигнал-3» 

МБУ «Сигнал-3» отныне будет заниматься не только установкой светофоров, дорожных знаков и нанесением дорожной разметки, но и следить за ситуацией на дорогах Нижнего Тагила. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации города.

«Сигнал-3» будет заниматься эксплуатацией технических средств, моделированием дорожного движения и разработкой схем организации дорожного движения. Ранее эти функции выполняло управление городским хозяйством администрации города.

Изменения на муниципальном уровне связаны с изменениями федерального законодательства.

«Другие вновь появившиеся обязанности связаны с внедрением на территории Нижнего Тагила интеллектуальных транспортных систем, включённых в национальный проект “Безопасные качественные дороги”. Их необходимо осуществлять для эффективной работы дорожно-транспортной сети», — рассказали АН «Между строк» в управлении горхозяйством.