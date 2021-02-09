На интеллектуальную транспортную систему Нижнего Тагила собираются выделить ещё порядка 80 млн рублей

На совещании у главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева были озвучены данные о финансировании проекта интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Проект ИТС реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже разработан план действий на 2021 год, специалисты готовят техническое задание по дальнейшему развитию ИТС на территории города.

По словам заместителя начальника управления городским хозяйством администрации города Михаила Сёмина, на реализацию планов по развитию ИТС на территории Нижнего Тагила будет выделен межбюджетный трансферт федерального значения в размере 80 млн рублей. Основную сумму направят на развитие семи направлений проекта.

«В первую очередь мы продолжим развитие автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), создание которой мы начали в прошлом году. Планируется завести в неё ещё 35 объектов, одиннадцать из которых совершенно новые. Схематично эти объекты будут располагаться от южного въезда в город, через Восточное шоссе, до выхода на Салду», — рассказал Михаил Сёмин.

Впервые в этом году вложат средства в мониторинг параметров транспортного потока. Кроме этого, будут развивать подсистемы управления маршрутами общественного транспорта и контроля над дорожной техникой. Часть финансов пойдёт на информационную безопасность, развитие опорной сети связи и начало работы над умными остановками.

«Основной задачей сегодня является подготовка технического задания. Не позднее мая мы должны заключить муниципальный контракт на производство работ по данному направлению. Работа должна проводиться в тесном взаимодействии со специалистами ГИБДД, чтобы были учтены все нюансы, связанные с безопасностью тагильчан на дорогах города», — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Проект по развитию интеллектуальной транспортной системы города Нижний Тагил рассчитан на пять лет. В прошлом году начались работы по установке и процессу обработки данных АСУДД. Также на первом этапе работы был обустроен 21 светофорный объект.

Согласно комплексному плану, в последующие четыре этапа (с 2021 по 2024 год) ежегодно будет тратиться ещё по 80 млн рублей. Планируется развитие подсистемы метеомониторинга, модернизация подсистемы видеонаблюдения, а также обнаружение ДТП и ЧС. Всего на проект рассчитывают выделить 400 млн рублей из федерального бюджета.