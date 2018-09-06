«За одно дерево судят, а сами 100 яблонь в один миг уничтожили». Жители многоквартирных домов на Вые возмущены «кровожадным» благоустройством двора

Жители пяти многоквартирных домов на Вые возмущены ходом благоустройства двора в районе улиц Верхняя Черепанова и Выйская — перед началом основных работ коммунальщики вырубили около сотни деревьев. Люди называют такое благоустройство «кровожадным» и просят вмешаться природоохранную прокуратуру.

Работы по благоустройству придомовых территорий между улицами Верхняя Черепанова и Выйская начались в августе. Согласно распоряжению администрации Нижнего Тагила, для выполнения подготовительных работ подрядчик должен вырубить 95 деревьев различных пород и 96 квадратных метров живой изгороди кустарника. Вместо них на территории двора должны быть построены детские игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Однако уже подготовительный этап поверг местных жителей в шок.

«Этот яблоневый двор десятилетиями был нашей гордостью, я в молодости бегала здесь, а теперь я уже бабушка и гуляла с внучкой в тени яблонь. Я буквально ревела, когда увидела, что вместо нашего сада — пустырь. Под сотню деревьев срубить, это же беспредел! Да зачем нам вообще это благоустройство нужно такой ценой? Сейчас как в тюрьме: друг на друга смотрим в окна и серые стены, невозможно больно… Птицы кружат над двором, сесть негде, пылища сразу», — сокрушается местная жительница Елена.

Дворы между домами № 33 и № 27 по улице Выйской стали победителями рейтингового голосования среди тагильчан, которое проходило в день выборов президента России. На создание здесь комфортной городской среды из городского бюджета было выделено около 20 млн рублей. Контракт был заключён с ООО ГК «Уралстройкомплекс». В мае эта компания стала единственным участником и победителем торгов по определению подрядчика, который должен благоустроить девять тагильских дворов, сумма контракта составила более 155 миллионов рублей. Все проекты благоустройства дворов согласовываются с мэрией.

«Сказали нам в ЖЭКе: посадим новые деревья. А когда они вырастут, через сколько поколений? Неужели не могли срубить только старые, постепенно обновляя, меняя… Вон помню, как на Гальянке жители в суде отстояли 20 деревьев, а вот недавно про тагильчанку писали, что засудили её из-за двух спиленных деревьев, коммунальщики, видите ли, были возмущены! А тут сами же уничтожили 100 деревьев! Это безобразие. Природоохранная прокуратура обязана обратить на это внимание. Мы уже не сможем вернуть наш яблоневый сад, но пусть другие будут внимательнее и следят за благоустройством, которое, оказывается, вон каким кровожадным может быть!» — говорит местная жительница Вера.

В администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что яблони в этом дворе снова появятся. Правда, будет их примерно в 10 раз меньше.

«В проекте благоустройства дворовой территории предусмотрено озеленение и обустройство газонов. Будет высажено семь яблонь, четыре рябины, 52 куста боярышника, два куста сирени и живая изгородь из спиреи в количестве 298 штук», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии со ссылкой на Службу заказчика городского хозяйства.

Планируется, что все работы по благоустройству будут завершены в октябре текущего года.