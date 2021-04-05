За два дня в ТРЦ DEPO от коронавируса привилось 170 тагильчан

В Нижнем Тагиле 3 и 4 апреля прошла бесплатная вакцинация от коронавируса в ТРЦ DEPO. По итогам двух дней 170 тагильчан воспользовались этой возможностью, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

После прививки каждый пациент получил памятку, в которой даны рекомендации и указана дата прохождения второго этапа вакцинации. На второй укол пациентам нужно будет прийти в поликлинику Демидовской ГБ на Горошникова, 37. Но на сайте Минздрава Свердловской области сообщают, что ревакцинацию можно будет пройти только на базе тех же торговых центров, где проводилась вакцинация, если они оборудуют постоянные пункты.

По словам пациентов, некоторые из них приехали в торговый центр специально, чтобы привиться. Вся процедура, отмечают врачи, занимает не более 20 минут.

Накануне в Екатеринбурге был развёрнут первый постоянно действующий пункт вакцинации против COVID-19 в торговом центре. По данным врачей, около 600 человек в первом пункте смогли поставить прививку без записи и в комфортных условиях.

Первые акции по вакцинации в ТЦ Екатеринбурга также были выездными. Все они прошли успешно, и было решено организовать пункты вакцинации в торговых центрах на постоянной основе. Первый пункт открылся в торговом центре «Окей».

На этой неделе в Екатеринбурге дополнительно откроются мобильные пункты в торговых центрах «МЕГА» и «Дирижабль», они будут работать по определённому графику. Также привиться против коронавирусной инфекции можно в здравпункте на территории аэропорта Кольцово. Сделать это можно без предварительной записи, главное — взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.