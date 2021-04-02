Бесплатная вакцинация от коронавируса стартует в ТЦ Нижнего Тагила в эти выходные

3 и 4 апреля в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31б будет работать мобильный пункт по вакцинации от COVID-19. Первую массовую акцию по вакцинации в нашем городе проводит городская Демидовская больница, сообщил АН «Между строк» главврач учреждения Сергей Овсянников.

В эти выходные бригада медиков Демидовской ГБ развернёт мобильный пункт в павильоне рядом с магазином Acoola, около фуд-корта. Привиться от коронавируса смогут все желающие с 10:00 до 22:00 при наличии паспорта.

Как рассказал Сергей Овсянников, администрация ТРЦ выделила свободное помещение, которое уже обработали и подготовили для медицинских манипуляций. Оба дня работы в распоряжении медиков будет активный термоконтейнер, который рассчитан на 1000 доз вакцины «ГаммКовидВак» («Спутник V»). На входе появятся таблички с информацией о вакцинации.

После прививки каждый пациент получит памятку, в которой будут даны рекомендации и указана дата прохождения второго этапа вакцинации. На второй укол пациентам нужно будет прийти в поликлинику Демидовской ГБ на Горошникова, 37.