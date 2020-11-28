За 27 ноября в Нижнем Тагиле выявили 18 случаев заражения коронавирусом. Число умерших от COVID-19 в Свердловской области превысило 1000 человек

По данным областного оперштаба, за сутки в Нижнем Тагиле выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболел 2941 человек. В Свердловской области за сутки подтвердилось 390 случаев коронавируса. В Екатеринбурге заболели 195 человек. Всего за время пандемии, по официальным данным, заразились 45 564 жителя региона.

Состояние 557 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 323 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 221 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 1001, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга) — 2487. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 398 человек. Общее число выписанных достигло 37 775. Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1007.

В России за сутки выявлено 27 100 новых случаев коронавируса, умерли 510, выздоровели 27 296 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 242 633 случая коронавируса, зафиксировано 39 068 летальных исходов, выздоровели 173 970 человек.