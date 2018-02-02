Южная Корея создала движение болельщиков в поддержку россиян на Олимпиаде

Правящая демократическая партия «Тобуро» Южной Кореи создала движение болельщиков, которые будут поддерживать Россию на Олимпиаде в Пхенчхане, пишет ТАСС.

Лидер партии Чху Ми Э рассказала, что договорённость создать движение была достигнута во время её поездки в Россию в декабре 2017 года, где она обсуждала это с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым.

«Наша партия, как мы и обещали, сформировала группу поддержки, которую мы сегодня официально запускаем. Тем самым мы хотим показать, что мы с Россией друзья», — сказала Чху Ми Э.

Церемония, на которой учредили движение, прошла в парламентском комплексе в Сеуле с участием посла России в Южной Корее Александра Тимонина. Он поблагодарил страну за решение поддержать россиян.

«Для нас особенно важно, что это решение со стороны парламента принято несмотря на беспрецедентное давление на российских спортсменов, несмотря на попытки международных спортивных чиновников отстранить от участия в Играх многих атлетов из РФ, предъявив им безосновательные обвинения в употреблении допинга», — сказал он.

Напомним, российских спортсменов допустили до участия к Олимпиаде в нейтральном статусе. Решение Международного олимпийского комитета, отстранившего национальную сборную России, связано с обвинениями в применении допинга, которые предъявляли российским спортсменам. Также было решено отказать в аккредитации на Олимпиаду чиновникам российского олимпийского комитета, а бывшего министра спорта Виталия Мутко пожизненно отстранили от посещения Олимпиад.