ЮУрГУ всегда с тобой: обучение из любой точки мира

В современном мире всё больше людей стремятся получить высшее образование, однако многие сталкиваются с проблемой отрыва от дома, семьи и работы. С появлением дистанционных технологий обучение стало доступнее. Институт открытого и дистанционного образования (ИОДО) Южно-Уральского государственного университета предлагает уникальную возможность получить высшее образование из любой точки мира.

В ИОДО ЮУрГУ представлен широкий выбор технических и гуманитарных специальностей, чтобы каждый студент мог найти своё истинное призвание и развиваться в выбранной области. На бакалавриате вы можете выбрать такие направления, как экономика, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, менеджмент, педагогическое образование, строительство, электроэнергетика и электротехника, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, металлургия, информатика и вычислительная техника. В магистратуре предлагаются такие направления, как экономика, государственное и муниципальное управление, юриспруденция и педагогическое образование.

При поступлении на платной основе университет предлагает различные скидки на оплату обучения.

Помимо этого, перевестись из другого вуза на дистанционное обучение в ЮУрГУ можно в любой момент в течение всего учебного года. В ИОДО ЮУрГУ вы сможете получить образование в комфортной для вас обстановке, находясь в любой точке мира. Для перевода на дистанционное обучение в Южно-Уральский государственный университет необходимо заполнить заявку на сайте института.

Широкую популярность приобретает и традиционная заочная форма обучения. Эта форма в Южно-Уральском государственном университете представлена различными гуманитарными и техническими направлениями.

Заочное обучение позволяет студентам совмещать учёбу и работу. Приобретённые компетенции способствуют повышению конкурентоспособности на рынке труда.

Посмотреть программы и оставить заявку: www.iodo.susu.ru.

Телефон: 8-800-201-99-34 (звонок бесплатный).