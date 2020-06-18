Юрист из Екатеринбурга написал заявление об оскорблении чувств верующих на «православного журналиста» Максима Румянцева

Юрист из Екатеринбурга Василий Савченко обратился в полицию с просьбой проверить на наличие признаков оскорбления чувств верующих высказывания «православного журналиста» Максима Румянцева на акции 7 апреля 2019 года. По мнению Савченко, называя участников акции по защите сквера бесами и бесноватыми, Румянцев мог нарушить статью 148 УК РФ.

«Если там идут по закону, то и мы пойдём по закону. Я не хочу сказать, что каждый день церкви посещаю, но я крещёный, православный, и я не являюсь бесом», — рассказал правозащитник Znak.com. Он добавил, что надеется, что его действия помогут Румянцеву пойти на мировую с жителем Екатеринбурга Максимом Шибановым, которого сейчас судят по заявлению «православного журналиста».

Напомним, конфликт между мужчинами произошёл в апреле 2019 года во время протестов в защиту сквера у Театра драмы. Максим Румянцев во время записи репортажа назвал протестующих «бесноватыми». Максим Шибанов сделал замечание, за что в ответ его назвали «девочкой». В результате Шибанов толкнул провокатора, отчего тот упал и получил, согласно медицинской выписке, черепно-мозговую травму. Теперь Шибанову грозит до трёх лет лишения свободы по статье УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Кроме того, Румянцев потребовал выплатить ему 500 тысяч рублей за физический и моральный ущерб.

За Шибанова вступился депутат Госдумы РФ от Свердловской области Антон Шипулин, который написал, что считает поведение Румянцева «дешёвой провокацией». А представители уральских средств массовой информации написали коллективное письмо в защиту екатеринбуржца. По мнению журналистов, Румянцев своим некорректным поведением спровоцировал Шибанова на агрессию.