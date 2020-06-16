«Это не по-мужски»: депутат Госдумы Антон Шипулин пристыдил православного активиста Румянцева за суд с екатеринбуржцем

Депутат Госдумы биатлонист Антон Шипулин в Instagram высказался в поддержку Максима Шибанова, которого судят за конфликт с православным активистом Румянцевым.

«Уверен, вы слышали, что в Екатеринбурге начался суд над Максимом Шибановым, который в прошлом году во время протестов в сквере у Театра драмы толкнул журналиста Максима Румянцева, и тот упал на землю. Всё началось с того, что Шибанов сделал Румянцеву замечание за то, что журналист обзывал протестующих "бесноватыми". В ответ на это Румянцев назвал Шибанова "девочкой" и предположил, что у парня энурез. В итоге Шибанов толкнул Румянцева, журналист упал, но тут же встал и продолжил вести свой репортаж под крики очевидцев: "Сам спровоцировал". Теперь Шибанову грозит до трёх лет колонии», — написал Шипулин.

Он заявил, что поведение Максима Румянцева — «дешёвая провокация».

«Я несколько раз посмотрел видео падения Румянцева с разных ракурсов. И с уверенностью могу сказать: никакого вреда здоровью, а уж тем более средней тяжести, от такого падения быть не могло. Инцидент произошёл 7 апреля, а в больницу Румянцев, по данным СМИ, обратился только на следующий день. А что, если Румянцев получил "ушиб головного мозга" уже после толчка Шибанова? Хотя, судя по поведению Румянцева, ушиб головного мозга произошёл задолго до протестов в сквере», — отметил Шипулин. ⠀

В то же время депутат согласился, что «есть заявление Румянцева, есть медицинское заключение, полиция обязана провести проверку».

«Но в действиях Шибанова не было никакого умысла, это же очевидно! Я поражён, как это уголовное дело вообще дошло до суда?! Как его расследовали? Как обвинительное заключение утвердила прокуратура? Вы там на изоляции с ума посходили? Шибанову, конечно, стоило сдержаться и не реагировать на провокации Румянцева. Но я и сам не знаю, а сдержался бы я? Влиять на ход разбирательства и решение суда я не имею права. Но хочу сказать, что буду поддерживать Максима Шибанова и оказывать ему всяческую помощь. Если суд не оправдает Шибанова (а только оправдательный приговор может быть справедливым решением в этой истории), то будем бороться дальше. Макс, прорвёмся! А Румянцеву хочу сказать вот что: Максим, вам должно быть стыдно за свой гадкий и подлый поступок! Это не по-мужски. Вы позорите журналистское сообщество нашей области. Не представляю, как вы смотрите в глаза коллегам, читателям и, главное, своим детям», — заключил парламентарий.

Суд начал рассматривать иск журналиста Максима Румянцева накануне. Он потребовал от жителя города Максима Шибанова заплатить 500 тысяч рублей за «физические и моральные страдания», которые были причинены ему толчком во время протестов в сквере у Театра драмы. Изначально журналист хотел потребовать с Шибанова около 100 тысяч рублей, но после публикаций в СМИ о процессе решил увеличить сумму в гражданском иске.