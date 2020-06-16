Уральские журналисты требуют оправдать екатеринбуржца Максима Шибанова за толчок в сквере православного активиста Максима Румянцева

Представители уральских средств массовой информации написали коллективное письмо в защиту екатеринбуржца Максима Шибанова, которого судят за избиение православного активиста Максима Румянцева. По мнению журналистов, Румянцев своим некорректным поведением спровоцировал Шибанова на агрессию.

«Мы, журналисты и редакторы екатеринбургских, уральских, российских средств массовой информации, выражаем несогласие с позицией Максима Румянцева, который именует себя журналистом. Мы не считаем его своим коллегой и отказываемся признавать его деятельность как журналистскую. Многочисленные опубликованные видео и свидетельства говорят о том, что Румянцев использует статус журналиста как прикрытие для унизительных и опасных провокаций в отношении граждан. Мы полагаем, что, называя себя журналистом, Румянцев дискредитирует нашу профессию. Мы считаем это уголовное дело несправедливым и надуманным, позицию Румянцева лживой, а его деятельность — общественно опасной и заслуживающей осуждения. Мы выражаем солидарность с Максимом Шибановым и обращаемся к суду с просьбой оправдать его», — говорится в письме.

Напомним, конфликт между мужчинами произошёл в апреле 2019 года во время протестов в защиту сквера у Театра драмы. Максим Румянцев во время записи репортажа назвал протестующих «бесноватыми». Максим Шибанов сделал замечание, за что в ответ его назвали «девочкой». В результате Шибанов толкнул журналиста, отчего тот упал и получил, согласно медицинской выписке, черепно-мозговую травму. Теперь Шибанову грозит до трёх лет лишения свободы по статье УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

На момент публикации под обращением поставили подписи около 80 представителей массмедиа.