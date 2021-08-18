Юные туристы из Нижнего Тагила вернулись из пешего похода по Кольскому полуострову

Восемь воспитанников и два педагога Городской станции юных туристов Нижнего Тагила вернулись из пешего похода по крупнейшему горному массиву Кольского полуострова Хибинские тундры. Поход состоялся в рамках IV Всероссийского слёта юных туристов. Чтобы добраться до горного хребта Хибины, юные туристы ехали на поезде сначала до Санкт-Петербурга, а затем до города Апатиты в Мурманской области.

Вместе с педагогами дополнительного образования Виталием Митиным и Владимиром Иленковым команда из Нижнего Тагила совершила кольцевой маршрут и прошла 100 километров за восемь дней.

Во время похода ребята изучали растительность тундры, прошли два перевала: ущелье Рамзая и горный массив Кукисвумчорр высотой 780 и 560 метров. На маршруте приходилось преодолевать и водные преграды. В походе ребята пересекли вброд две реки: Малая Белая и Кунья. По словам педагогов, это был поход первой категории сложности. Самому младшему участнику путешествия было 12 лет.