Ямы, камни и куски глины: строители моста через Тагильский пруд разбили дорогу около ТЦ «Лента»

Строители моста через пруд в Нижнем Тагиле превратили одну из придомовых дорог рядом с ТЦ «Лента» в грязевую ванну. Жители микрорайона Фотеевский жалуются, что весной самосвалы окончательно разбили ведущую к домам дорогу, которая и до появления строителей находилась в неудовлетворительном состоянии.

Большая стройка развернулась прямо вдоль ТЦ «Лента». Грязь и камни со строительной площадки техника разносит по ближайшим дорогам.

Страдает из-за самосвалов и асфальтовое покрытие. Владимир, житель дома № 79 по Уральскому проспекту, рассказывает, что путь до дома теперь напоминает полосу препятствий: приходится объезжать ямы, камни и куски глины. Сейчас мужчина предпочитает добираться до дома в объезд через Уральский проспект. А вот многочисленные пешеходы продолжают пользоваться небезопасным маршрутом к продуктовому гипермаркету, преодолевают проезжую часть со строительной грязью и глубокими лужами.

«Едешь по покрытой лужами дороге и не знаешь, на что наедешь: на камень, на яму. Плюс грязища такая, машину хоть каждый день мой! Мост, конечно, хорошее дело, но почему забывают о жителях микрорайона? Почему мы должны ходить и ездить по грязи?» — возмущается тагильчанин.

Прямая дорога к домам микрорайона Фотеевский ещё до прихода строителей находилась в плачевном состоянии Прямая дорога к домам микрорайона Фотеевски ещё до прихода строителей находилась в плачевном состоянии Прямая дорога к домам микрорайона Фотеевский ещё до прихода строителей находилась в плачевном состоянии

Замначальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин пояснил, что с приходом весны строителям моста несколько раз выдавались предписания об установке мойки для колёс спецтехники, их штрафовали из-за загрязнения проезжей части.

«На днях мойка была установлена. Муниципальному предприятию “Тагилдорстрой” было поручено регулярно производить очистку проезжей части. Также дорожники произведут ямочный ремонт этого участка», — прокомментировали ситуацию в управлении горхозяйства.