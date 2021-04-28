Ямы, камни и куски глины: строители моста через Тагильский пруд разбили дорогу около ТЦ «Лента»

Строители моста через пруд в Нижнем Тагиле превратили одну из придомовых дорог рядом с ТЦ «Лента» в грязевую ванну. Жители микрорайона Фотеевский жалуются, что весной самосвалы окончательно разбили ведущую к домам дорогу, которая и до появления строителей находилась в неудовлетворительном состоянии.
Большая стройка развернулась прямо вдоль ТЦ «Лента». Грязь и камни со строительной площадки техника разносит по ближайшим дорогам.
Страдает из-за самосвалов и асфальтовое покрытие. Владимир, житель дома № 79 по Уральскому проспекту, рассказывает, что путь до дома теперь напоминает полосу препятствий: приходится объезжать ямы, камни и куски глины. Сейчас мужчина предпочитает добираться до дома в объезд через Уральский проспект. А вот многочисленные пешеходы продолжают пользоваться небезопасным маршрутом к продуктовому гипермаркету, преодолевают проезжую часть со строительной грязью и глубокими лужами.
«Едешь по покрытой лужами дороге и не знаешь, на что наедешь: на камень, на яму. Плюс грязища такая, машину хоть каждый день мой! Мост, конечно, хорошее дело, но почему забывают о жителях микрорайона? Почему мы должны ходить и ездить по грязи?» — возмущается тагильчанин.
Прямая дорога к домам микрорайона Фотеевский ещё до прихода строителей находилась в плачевном состоянии
Прямая дорога к домам микрорайона Фотеевски ещё до прихода строителей находилась в плачевном состоянии
Прямая дорога к домам микрорайона Фотеевский ещё до прихода строителей находилась в плачевном состоянии
Замначальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин пояснил, что с приходом весны строителям моста несколько раз выдавались предписания об установке мойки для колёс спецтехники, их штрафовали из-за загрязнения проезжей части.
«На днях мойка была установлена. Муниципальному предприятию “Тагилдорстрой” было поручено регулярно производить очистку проезжей части. Также дорожники произведут ямочный ремонт этого участка», — прокомментировали ситуацию в управлении горхозяйства.
- Мост соединит два берега пруда — со стороны ГГМ и со стороны Свердловского шоссе. Его длина составит 434 метра, ширина — 24,8 метра. Генподрядчиком объекта стала московская компания «АльмакорГруп».
- В марте 2021 года МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» выявило нарушения в работе ООО «Альмакоргруп». Компания была оштрафована на 300 тысяч рублей за неисполнение контрактных обязательств.
- Строительство моста оценивается почти в 4 млрд рублей. Работы должны быть завершены летом 2022 года, когда Нижний Тагил отметит своё 300-летие.