«Яблоко» призвало Путина отказаться от «предвыборного» послания Федеральному собранию

Партия «Яблоко» призвала президента Владимира Путина изменить формат послания Федеральному собранию, намеченного на 1 марта, чтобы оно не нарушало Конституцию РФ, пишут «Ведомости».

Представители партии заявили, что выбор даты оглашения послания и его расширенный формат превращают его в предвыборное мероприятие кандидата в президенты Владимира Путина, что нарушает избирательное законодательство, запрещающее кандидатам использовать преимущества должностного лица. В связи с этим представители «Яблока» считают, что президент в своём послании должен сконцентрироваться на результатах работы и выполнении посланий 2012–2016 годов.

В то же время в Центризбиркоме заявили, что, по предварительной оценке, формат президентского послания не будет противоречить закону.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос газеты ответил, что перспективы на будущее, которые Путин огласит в своём послании, будут совпадать с его программой как кандидата в президенты.

В 2017 году президент впервые не обратился к парламенту, хотя по Конституции обязан делать это ежегодно, говорится в письме, подписанном лидером партии «Яблоко» Эмилией Слабуновой.

«Ваши политические технологи и советники оказали Вам медвежью услугу, убедив в необходимости пренебречь нормами права ради электорального эффекта», — обращается к Путину Слабунова.

Напомним, Владимир Путин впервые перенёс дату своего послания Федеральному собранию, которое обычно оглашается в конце года. Мероприятие также в первый раз будет проводиться не в Георгиевском зале Кремля, а в Большом Манеже. По данным СМИ, в рамках послания Путин огласит тезисы своей предвыборной программы.