«Яблоко» попросило Генпрокуратуру проверить законность раскопок Российского военно-исторического общества в Сандармохе

Генпрокуратуру попросили проверить законность раскопок в карельском урочище Сандармох, месте массового захоронения политзаключённых, которые летом 2018 года проводило Российское военно-историческое общество (РВИО), со ссылкой на письмо председателя «Яблока» Эмилии Слабуновой генпрокурору пишет «Коммерсантъ».

По мнению Слабуновой, раскопки РВИО проводились с нарушением положений ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия»: местные власти считают, что у урочища статус — «достопримечательное место», в то же время в Единый госреестр объектов культурного значения Сандармох включён как «памятник истории», что предполагает ограничение земляных работ на его территории.

Напомним, массовые захоронения репрессированных в конце 1990-х обнаружил в Сандармохе глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев. В 2016 году Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии из-за снимков несовершеннолетней приёмной дочери, но позднее оправдали. Затем историка обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении приёмной дочери. Процесс по второму делу Дмитириева пока не завершён.

Российское военно-историческое общество, председателем которого является министр культуры Владимир Мединский, в 2018 году проводило раскопки в Сандармохе, проверяя версию, что в урочище захоронены не репрессированные, а пленные советские солдаты, которых расстреляли финны. Против раскопок выступали родственники репрессированных, а также хранитель Сандармоха, директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин.

В октябре 2018 года Колтырин был обвинён в развратных действия в отношении несовершеннолетних, в суд его дело пока не передано. И Дмитриев, и Колтырин вины не признают.