В Карелии задержали соратника Юрия Дмитриева по делу о педофилии

В Карелии задержали директора Медвежьегорского городского музея Сергея Колтырина по подозрению в педофилии, со ссылкой на источники в силовых структурах региона пишут издания «Петрозаводск говорит» и «Республика».

Региональное управление СК сообщает, что Колтырина и ещё одного мужчину, имя которого не называется, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий). По версии следствия, в сентябре они совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. По информации источника «Республики», речь идёт о 13-летних мальчиках.

«7х7» называет Колтырина соратником главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.

Дмитриев был задержан 27 июня, против него возбудили новое дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет. В СК заявили, что Дмитриева подозревают в насилии по отношению к дочери.

Напомним, Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. На его компьютере обнаружили фотографии его приёмной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Дмитриев заявлял, что он делал снимки, чтобы отслеживать состояние её здоровья и отчитываться перед органами опеки.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по основным обвинениям, однако 14 июня Верховный суд отменил приговор по жалобе прокуратуры и родной бабушки его приёмной дочери. До оправдания историка бабушка говорила, что не имеет к нему претензий, но после оправдательного приговора заявила, что с судом не согласна. Дмитриев заявил, что на бабушку его приёмной дочери оказали давление. С момента отмены оправдательного приговора он находился под подпиской о невыезде.