«Я ни на что не жалуюсь, просто за этим пабликом никто не следит, кроме меня». Сотрудник Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила объяснил причину необычного ведения официальной страницы медучреждения

В редакцию АН «Между строк» обратился программист отдела информации и медицинской статистики Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Евгений Чехович, который отвечает за наполнение контентом официальной группы медучреждения во «ВКонтакте». Мужчина решил прояснить ситуацию, о которой мы писали в начале недели.

Напомним, 16 октября редакция АН «Между строк» обратила внимание на необычную манеру ведения соцсетей пиарщиками тагильской инфекционной больницы. В описании к официальной группе было указано, что она создана исключительно для репостинга новостей Министерства здравоохранения Свердловской области. Это стандартная практика в подобных учреждениях, и она не вызывает вопросов. Но далее администратор сообщества приписал не совсем обычное дополнение.

«Но теперь ещё надо выкладывать свои статьи, по 8 в месяц, которые я генерирую с помощью нейросети Шедеврум», — написал Евгений Чехович.

На кого было рассчитано это уточнение, стало для нас загадкой. Мы предположили, что это тихий протест сотрудника в ответ на дополнительную, скорее всего, неоплачиваемую нагрузку. Сам же Евгений заявил, что ни на что не жаловался.

«Я в описании вроде ни на что не жаловался. Помимо громкого заголовка, в этой статье ничего нет. Поэтому любой прочитавший эту статью ничего не поймёт, кроме того, что в инфекционке всё плохо. Я так не считаю и не хочу, чтобы так кто-то считал, и тем более не хочу, чтобы у моей больницы, в которой я уже работаю 10 лет, были разборки с МЗСО по поводу этой статьи. МЗСО хочет как лучше — просит нас быть ближе к народу, мы стараемся как можем», — пояснил Чехович.

Кроме этого, мужчина обновил описание в группе больницы.

«И я ни на что не жалуюсь, АН “Между строк” как-то очень вольно трактует моё описание. Это написано для того, чтобы люди не задавали в этой группе никаких вопросов, так как за этим пабликом никто не следит, кроме меня, а я не могу отвечать на медицинские вопросы. Для вопросов есть ПОС, горячая линия, телефоны отделений и секретаря, прочие сервисы, которые способны быстро эскалировать вопрос до уровня Министерства здравоохранения», — уточняется в описании.

Мы в свою очередь хотим отметить, что официальные группы госорганизаций не являются личными аккаунтами их администраторов, и считаем, что подобное ведение соцсетей правительственных, федеральных, областных и муниципальных учреждений, мягко говоря, вызывает вопросы.

Напомним, с 1 декабря 2022 года все государственные учреждения должны иметь официальные страницы в социальных сетях, отмеченные соответствующим значком. По задумке авторов инициативы, это должно было помочь гражданам быстрее узнавать о важных событиях, наблюдать за работой госучреждений, при необходимости оперативно обращаться к профильным ведомствам с проблемами и вопросами.