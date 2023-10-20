Общество

«Я ни на что не жалуюсь, просто за этим пабликом никто не следит, кроме меня». Сотрудник Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила объяснил причину необычного ведения официальной страницы медучреждения

20.10.2023 13:45
«Я ни на что не жалуюсь, просто за этим пабликом никто не следит, кроме меня». Сотрудник Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила объяснил причину необычного ведения официальной страницы медучреждения

В редакцию АН «Между строк» обратился программист отдела информации и медицинской статистики Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Евгений Чехович, который отвечает за наполнение контентом официальной группы медучреждения во «ВКонтакте». Мужчина решил прояснить ситуацию, о которой мы писали в начале недели.

Напомним, 16 октября редакция АН «Между строк» обратила внимание на необычную манеру ведения соцсетей пиарщиками тагильской инфекционной больницы. В описании к официальной группе было указано, что она создана исключительно для репостинга новостей Министерства здравоохранения Свердловской области. Это стандартная практика в подобных учреждениях, и она не вызывает вопросов. Но далее администратор сообщества приписал не совсем обычное дополнение.

«Но теперь ещё надо выкладывать свои статьи, по 8 в месяц, которые я генерирую с помощью нейросети Шедеврум», — написал Евгений Чехович. 

На кого было рассчитано это уточнение, стало для нас загадкой. Мы предположили, что это тихий протест сотрудника в ответ на дополнительную, скорее всего, неоплачиваемую нагрузку. Сам же Евгений заявил, что ни на что не жаловался. 

«Я в описании вроде ни на что не жаловался. Помимо громкого заголовка, в этой статье ничего нет. Поэтому любой прочитавший эту статью ничего не поймёт, кроме того, что в инфекционке всё плохо. Я так не считаю и не хочу, чтобы так кто-то считал, и тем более не хочу, чтобы у моей больницы, в которой я уже работаю 10 лет, были разборки с МЗСО по поводу этой статьи. МЗСО хочет как лучше — просит нас быть ближе к народу, мы стараемся как можем», — пояснил Чехович.

Кроме этого, мужчина обновил описание в группе больницы.

«И я ни на что не жалуюсь, АН “Между строк” как-то очень вольно трактует моё описание. Это написано для того, чтобы люди не задавали в этой группе никаких вопросов, так как за этим пабликом никто не следит, кроме меня, а я не могу отвечать на медицинские вопросы. Для вопросов есть ПОС, горячая линия, телефоны отделений и секретаря, прочие сервисы, которые способны быстро эскалировать вопрос до уровня Министерства здравоохранения», — уточняется в описании.

Мы в свою очередь хотим отметить, что официальные группы госорганизаций не являются личными аккаунтами их администраторов, и считаем, что подобное ведение соцсетей правительственных, федеральных, областных и муниципальных учреждений, мягко говоря, вызывает вопросы.

Напомним, с 1 декабря 2022 года все государственные учреждения должны иметь официальные страницы в социальных сетях, отмеченные соответствующим значком. По задумке авторов инициативы, это должно было помочь гражданам быстрее узнавать о важных событиях, наблюдать за работой госучреждений, при необходимости оперативно обращаться к профильным ведомствам с проблемами и вопросами.

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