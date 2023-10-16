Сотрудник Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила необычным способом пожаловался на дополнительную нагрузку на работе

Необычный способ пожаловаться на допнагрузку выбрал один из сотрудников Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила, отвечающий за контент в официальной группе медучреждения во «ВКонтакте». В описании к паблику говорится, что изначально эта группа была «создана исключительно для репостинга новостей МЗСО (Министерства здравоохранения Сверрдловской области). Но теперь ещё надо выкладывать свои статьи, по 8 в месяц, которые я генерирую с помощью нейросети Шедеврум».

В списке контактов в группе указан некий Евгений Чехович, работающий программистом в отделе информации и медицинской статистики больницы.