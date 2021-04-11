«Я не хочу, чтоб стреляли в меня и травили». Житель Нижнего Тагила записал песню в поддержку Алексея Навального

Тагильчанин Дмитрий Ложкин записал авторскую песню в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как рассказал АН «Между строк» сам музыкант, идея песни родилась в результате последних событий, связанных с Навальным.

«Песня про мои мысли, которые возникли в результате всех последних событий, связанных и с Навальным, и с другими людьми, которым не дают высказать своё мнение», — прокомментировал Дмитрий.

Дмитрию 46 лет. Музыкой он занимается с 15 лет, как только купил первую гитару. На YouTube-канале музыканта выложено 19 песен, все они исполнены в бардовском стиле. Несмотря на то, что Ложкин поддерживает идеи Алексея Навального, он ни разу не принимал участия в уличных акциях, организованных соратниками оппозиционного политика.