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03 Мар 2017 17:02 | Метки: Новости, спорт

WADA может внести кофеин в запрещённый список

В запрещённый список Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2018 году может быть включён кофеин. Об этом заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, пишет ТАСС. 

«В лист ожидания WADA, к примеру, входит кофеин. И если он войдёт в запрещённый список, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты. Пока он не внесён, но введение в запрещённый список теоретически может произойти уже и в этом году», – сказал Уйба.

Всемирное антидопинговое агентство ежегодно обновляет список запрещённых препаратов. В 2015 году в список был внесён препарат мельдоний, после чего ФМБА приступило к фармакинетическим исследованиям препарата.

Напомним, использование мельдония послужило запретом для участия в соревнованиях для многих российских спортсменов. Одним из самых громких мельдониевых скандалов 2016 года стал запрет на участие в соревнованиях теннисистки Марии Шараповой. Сама теннисистка уверяет, что не знала о включении препарата в список запрещённых, поскольку на протяжении десяти последних лет принимала его по назначению личного врача. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

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