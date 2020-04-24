«Выживаем за счёт голого энтузиазма». Тагильские предприниматели попросили у центра «Мой бизнес» денег для спасения пиццерии и гриль-бара

После введения режима самоизоляции одни рестораны и кафе полностью приостановили свою деятельность, другие в спешке стали осваивать и усиливать работу служб доставки еды. Выручаемые средства помогают предпринимателям частично оплачивать аренду, налоги и работу сотрудников. Но этого недостаточно для сохранения бизнеса. Руководитель представительства Свердловского областного фонда в Горнозаводском округе Сергей Федореев сегодня посетил пиццерию «Мука» на Гальянке и гриль-бар «Маринад» на Красном Камне. Владельцы точек общепита рассказали ему о нехватке оборотных средств, волонтёрской помощи, а также о том, какие меры поддержки позволят им выжить в период пандемии коронавируса и после него.

Пиццерия «Мука» открылась на Гальянке лишь в конце декабря прошлого года. Тагильский предприниматель Сергей Алексеев сделал полный апгрейд арендуемых помещений и установил новое оборудование, в том числе печь на дровах для приготовления итальянской пиццы. Но быстро окупить вложенные в бизнес свои и кредитные средства не удалось. Уже весной из-за распространения коронавирусной инфекции зал для приёма посетителей пришлось закрыть, обороты серьёзно снизились. Заказанную еду жители города сейчас могут получить только через специальное окно выдачи или при помощи доставки на дом.

«Выживаем за счёт голого энтузиазма, — признаётся директор пиццерии “Мука” Сергей Алексеев. — Да, объём доставки вырос в два раза, у нас сейчас бывает до 20 заказов в день. Но предприятие всё равно не может работать полноценно. Когда мы брали в аренду помещения, то предполагали, что основной доход будет идти не с доставки, учитывалось количество посадочных мест в зале. Поэтому оборотные средства очень сильно упали, денег не хватает. Арендодатель пошёл нам навстречу и снизил плату на 50 тысяч рублей. Теперь вместо 140 тысяч рублей в месяц мы платим 90 тысяч. Но есть установленные сроки оплаты, в которые нам необходимо укладываться. Сделать это нелегко. И главное, нет понимания, сколько это всё продлится. Раньше мы делали расчёты исходя из того, что пятница и суббота — это ударные дни, а сейчас заказы то есть, то их нет, семь пятниц на неделе. Из-за этого непонятно, на сколько нас ещё хватит. Морально очень тяжело. Слышали, что многие закрылись. Нас стимулирует то, что мы ещё держимся, можем работать».

Количество часов работы у сотрудников пиццерии в апреле уменьшилось, но работу никто из основного состава персонала не потерял. Часть людей, например системные администраторы, пока трудятся удалённо. Кроме того, в начале месяца Сергей Алексеев вместе с волонтёрами организовал бесплатную раздачу своей продукции пенсионерам и людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Каждый день его повара готовят 10 фирменных лепёшек с зеленью, а волонтёры отвозят продукты по заявкам. Они поступают от Центра социального обслуживания населения Ленинского района Нижнего Тагила. За помощью обращаются многодетные семьи и пенсионеры.

«Мы же понимаем, что сейчас всем тяжело — не только нам, предпринимателям, но и простым людям. Кто-то попал в абсолютно дикие ситуации, я их так называю. XXI век, летаем в космос, а люди не могут найти себе пропитание. Вообще я не считаю это каким-то проектом. Это просто моё личное желание помочь тем, кто в этом нуждается, тем, чем могу. Это идёт от души», — отмечает предприниматель.

Нелегко сейчас и гриль-бару «Маринад», который год назад сменил собственника, интерьер, меню и режим работы. Перед запуском обновлённого заведения его владелец Андрей Земзюлин за свой счёт организовал обновление фасадов соседних домов, а также обустройство общей парковки. Ему хотелось, чтобы и на Красном Камне появилось яркое и интересное место для отдыха тагильчан. До пандемии коронавируса многие приходили в «Маринад» для того, чтобы не только поесть, но и сыграть в популярную «Мозгобойню».

«Мы, как и весь общепит, пострадали достаточно сильно. Продажи сильно упали. Нам пришлось полностью уйти на удалёнку, и выживаем мы сейчас исключительно за счёт доставки блюд. При этом мы запустили её только за неделю до введения режима самоизоляции. Сейчас приучаем народ заказывать еду домой и из нашего заведения. Раньше у нас всё-таки другой формат был: люди приходили сюда, чтобы отдохнуть, хорошо провести время. Мы максимально снизили цены, чтобы сделать питание более доступным для людей. Вместо бизнес-ланчей, например, продвигаем комбо-обеды — суп, салат и горячее — за 199 рублей. Перед введением режима самоизоляции гриль-бар приобрёл собственную коптильню. Сейчас новинку предлагают попробовать по телефону», — рассказывает Андрей Земзюлин.

Чтобы сохранить персонал, а это 15 человек, часть сотрудников в «Маринаде» перевели на новые должности. Официантов теперь, например, обучают поварскому искусству.

«Нам сейчас очень нужна поддержка, в том числе для того, чтобы мы могли платить зарплату своим сотрудникам, функционировать как заведение и радовать наших клиентов. Сколько это всё продлится, мне кажется, не знает никто. Поэтому мы уже подали заявку в Фонд поддержки предпринимательства для получения займа “Антикризисный”, ждём ответа. Ситуация тяжёлая», — говорит Андрей Земзюлин.

Тагильские предприниматели Сергей Алексеев и Андрей Земзюлин уже не раз обращались за поддержкой в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Сегодня для них доступен в числе прочего заём «Антикризисный», где максимальная сумма составляет 300 тысяч рублей. Средства выдаются под 5,5% годовых на срок до одного года. Предусмотрена отсрочка уплаты основного долга на срок до шести месяцев.

«Ребята настроены на то, чтобы продолжать работать, — отмечает руководитель центра “Мой бизнес” в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. — Конечно, у них есть определённые опасения по поводу будущего, но в целом парни демонстрируют способность к выживанию. Это уже очень хорошо. Чем мы можем помочь им сейчас? У нас есть стандартные, но эффективные меры поддержки. Это займы “Антикризисный” и “На развитие”. Сегодня речь идёт, конечно, не о развитии, а о выживании. Тем не менее как инструмент этот заём достаточно востребован, количество обращений за ним в последнее время увеличилось. Многие приобретают на полученные деньги недвижимость, стоимость которой в период кризиса упала. Кому-то это позволяет в итоге отказаться от арендуемых помещений. Проблема нехватки денег для оплаты аренды для многих предпринимателей сегодня вышла на первый план. Не все арендодатели идут навстречу и снижают суммы платежей. Те, у кого своя недвижимость, находятся всё-таки в более удобных условиях».

Напомним, в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства разработали комплекс мер, которые помогают бизнесменам сохранить дело в разгар пандемии коронавируса. Тех предпринимателей, которые уже имеют кредиты, взятые в фонде, освободят на ближайшие три месяца от оплаты процентов. Самозанятые в мае смогут получить через СОФПП единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, почти каждый день на интернет-площадках фонда проводятся прямые эфиры. Во время них разъясняются новые требования Роспотребнадзора, вносимые в законодательство изменения, а также подробно рассказывается о новых видах поддержки.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».