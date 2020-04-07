«Сейчас то время, когда предприниматели могут показать себя социально ответственным бизнесом». Владельцы кафе и волонтёры помогают людям, попавшим в трудную ситуацию

Директор пиццерии «Мука» Сергей Алексеев вместе с волонтёрами организовал бесплатную раздачу своей продукции пенсионерам и людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. С минувшей пятницы в ежедневном режиме его повара готовят 10 фирменных лепёшек с зеленью, а волонтёры отвозят продукты по заявкам.

«Сначала была идея отдавать продукты, которые были заготовлены, но остались неиспользованными в течение дня, но потом решили, что лучше будет раздавать свежие лепёшки. Будем так делать до тех пор, пока не снимут карантин, но уже думаю, чтобы продолжить эту практику и дальше, если волонтёрские организации будут заинтересованы», — говорит предприниматель.

Как рассказала АН «Между строк» руководитель муниципального представительства Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» Эльвира Дьяченко, заявки поступают от Центра социального обслуживания населения Ленинского района Нижнего Тагила.

«К нам поступают заявки от людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, — говорит волонтёр. — Вот, например, сегодня такая была: многодетная семья, муж временно потерял работу, мама не работает, обратились к нам. Отвезли им выпечку от Сергея. Но на первом месте у нас всё же пенсионеры, категория 65+. У нас уже есть определённая база, знаем, кто как живёт. Тем, у кого маленькая пенсия, им тоже еду доставляем. На днях к этой акции ещё присоединилось кафе “Вкус Ташкента”. Ребята только собирались открыться, но пока решили работать только на доставку. Они уже готовы предоставлять полноценные обеды, которые мы будем развозить нуждающимся. Я понимаю, что сейчас и предпринимателям непросто, но это как раз то время, когда они могут себя показать социально ответственным бизнесом».

Если вы желаете присоединиться к волонтёрам и поддержать акцию, то звоните по телефону: 8(908)908-33-55 (Эльвира Дьяченко).

Для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам в приобретении и доставке продуктов питания, медикаментов и иных товаров первой необходимости, а также помощи в проведении платежей за услуги ЖКХ на территории города работают волонтёры. Заявку можно оставить по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии: 8-800-200-34-11.

Кроме того, тагильчане старше 65 лет, маломобильные граждане и семьи с детьми, находящиеся на самоизоляции, могут обратиться в управление социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району по телефону горячей линии: 8(3435)42-03-66.

Телефоны горячей линии в Нижнем Тагиле по иным вопросам, связанным с жизнедеятельностью в условиях пандемии коронавируса: 8(3435)25-78-92, 8(3435)25-78-83.