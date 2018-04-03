Высоковольтные кабели в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» были проложены с нарушениями

Высоковольтные кабели в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» были проложены транзитом через батутный центр, что является нарушением правил пожарной безопасности. Об этом говорится в видеоролике Следственного комитета, опубликованном на YouTube-канале ведомства по итогам визита в Кемерово главы СК Александра Бастрыкина.

Очевидцы рассказали следователям, что «пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими кубиками». В ведомстве считают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. Во время него погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок, ещё несколько десятков человек пострадали.

Представители МЧС и Следственного комитета заявили, что в «Зимней вишне» были нарушены требования противопожарной безопасности. Предварительные результаты пожарно-технической экспертизы показали, что возгорание началось в пространстве между третьим и четвёртым этажами в районе батутного центра. Предполагается, что пожар произошёл из-за неисправной проводки.

Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержаны шесть человек. Пять фигурантов уголовных дел о пожаре в Кемерове обжаловали арест.

Первого апреля в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. В видеообращении к жителям региона он заявил, что считает свой уход «единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя» оставаться. Врио главы Кемеровской области стал вице-губернатор региона Сергей Цивилев.