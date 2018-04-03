Пять фигурантов уголовных дел о пожаре в Кемерове обжаловали арест

Пятеро из семи обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове обжаловали свой арест, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Заводской районный суд Кемерова.

Жалобы поступили от гендиректора компании-собственника сгоревшего ТРЦ Юлии Богдановой, от руководителя и сотрудника разработавшей систему противопожарной безопасности комплекса компании Игоря Полозиненко и Александра Никтина, а также от охранника комплекса Сергея Антюшина. Ранее сообщалось, что жалобу на арест подала арендатор торгового центра Надежда Судденок.

В Заводском районном суде отметили, что технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев арест обжаловать не стал. В Центральном районном суде города заявили, что не было и заявления со стороны экс-главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой.

Пожар в торговом центре в Кемерове произошёл днем 25 марта. Согласно официальным данным, погибли 64 человека, включая 41 ребёнка.

Первого апреля в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. В видеообращении к жителям региона он заявил, что считает свой уход «единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя» оставаться. Врио главы Кемеровской области стал вице-губернатор региона Сергей Цивилев.