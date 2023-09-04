Выпускница Политехнической гимназии из Нижнего Тагила набрала максимальное количество баллов на ЕГЭ и поступила в МГУ

Выпускница нижнетагильской Политехнической гимназии Алина Кузьмина стала первокурсницей МГУ. Девушка окончила гимназию с золотой медалью, а на ЕГЭ получила 100 баллов по русскому языку и 99 баллов по физике. Студентка выбрала специальность «Фундаментальная и прикладная физика» на физическом факультете.

«У нас пока что было не так много пар, но могу сказать, что мне очень нравится наша группа, куратор, преподаватели. Я в ожидании сложного, насыщенного учебного года», — рассказала АН «Между строк» Алина.

Как любой первокурсник, девушка скучает по дому, но старается думать об учёбе и новых возможностях.

«Очень скучаю по дому. Когда мои родные уехали, я осознала, что осталась совсем одна в чужом городе. Пока не могу избавиться от этой мысли», — делится с редакцией Алина.

Напомним, в этом году 12 тагильских школьников набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ.