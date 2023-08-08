Выходной на Медведь-Камне. Фиточай из ведра, мастер-класс на вершине горы, канатная переправа и преодоление реки вброд

В минувшую субботу состоялось необычное путешествие на Медведь-Камень и мастер-класс по рисованию на вершине горы. Поездку организовала компания ИНТРИП. Журналист АН «Между строк» присоединилась к команде из 33 человек и поучаствовала в увлекательном приключении длиною в день.

Фото: ИНТРИП Фото: Ольга Широкова

Путь лежал от станции «Нижний Тагил» до остановки 344 километр. Билет на электричку туда и обратно обошёлся всего в 142 рубля. Ехать недолго, около 30 минут. Путешественники были настроены позитивно, при выходе на лесную тропу вооружились репеллентами, чтобы обезопасить себя от насекомых, надели кепки и ветровки. Группу сопровождали организаторы Александр Старков и Ксения Руденко, а также Никита Орлов и начинающий инструктор Антон Телегин. По словам Ксении Руденко, Медведь-Камень — одно из любимейших мест туристов. Этот поход ребята решили сделать особенным и пригласили специалиста по нейрографике Татьяну Дружинину.

«Наша уральская природа никого не оставляет равнодушным. А эта восхитительная река с переправой для любителей экстрима — самое то! Нашей фишкой стала чайная церемония с чаем из свежих трав, заваренным прямо в ведре на костре. Этот ритуал всегда сопровождается весёлым общением и приятными знакомствами», — рассказала Ксения Руденко.

Вначале путешественники любовались папоротниками, сияющей от росы травой, красотой природы, вдыхали аромат хвойных деревьев. То и дело им на глаза попадались грибы, которых в этом году особенно много, но поход был не за грибами. Потом надо было преодолеть канатную переправу через реку, инструкторы давали наставления и рекомендации, помогали надеть страховочное снаряжение.

«Подготовка заключалась в закупке необходимого снаряжения: страховочных систем, карабинов, верёвок. Переход по канатной переправе был самой сложной частью похода и по времени занял три часа. Мы хотим делать не просто скучные походы из точки А в точку Б, мы стремимся к разнообразию форматов, чтобы каждый нашёл для себя что-то интересное: рисование, йогу, рыбалку», — отметил Александр Старков.

Преодолев верёвочную переправу, команда двинулась в сторону вершины. По пути сфотографировались на фоне необычного лесного домика-шалаша.

Как только туристы поднялись на вершину, на небе появилась туча и началась гроза. Путешественники пережидали непогоду под зонтами и дождевиками, а чтобы согреться, организаторы разожгли костёр и приготовили травяной чай.

Фото: Ксения Руденко Фото: Ксения Руденко

После того как ливень закончился и на небе появились проблески солнца, Татьяна Дружинина предложила туристам создать необычный рисунок в формате нейрографики. Организаторы раздали планшеты, листы бумаги, цветные карандаши и маркеры. Задача заключалась в следующем: сначала на чистом листе в хаотичном порядке рисуются волнистые линии, затем стыки между ними скругляются и после раскрашиваются по определённой схеме. При этом рисунок создаётся под руководством коуча, который подсказывает, как правильно создавать эти, казалось бы, незамысловатые линии.



Фото: ИНТРИП



Татьяна рассказала, что такой метод был предложен Павлом Пискарёвым. Сам термин «нейрографика» подразумевает, что рисование тесно связано с процессами, протекающими в мозге, а через изображение можно оказывать на нейроны прямое влияние. После вводного инструктажа все приступили к работе, по ходу высказывали мнения о творческом процессе, а затем делились результатами.

«Погода вносит свои поправки, но это не помешало насладиться прекрасной природой, воздухом и скалами. Я шла за эмоциями и новыми впечатлениями и получила их сполна. Дождь, переправа, брод — меня это не пугает, это опыт, нужный и важный для городских жителей. Команда прекрасная, рада, что большинство с пониманием отнеслись к погодному форс-мажору. А рисование получилось очень быстрым, так быстро я ещё не проводила! И ещё это была моя самая большая группа оффлайн, поэтому для меня это особая радость и гордость», — делится Татьяна Дружинина.



Фото: ИНТРИП



Для многих туристов такое путешествие было первым опытом. Тагильчанка Наталья Тихонова в разговоре с журналистом АН «Между строк» отметила, что давно мечтала присоединиться к туру выходного дня.

«Сейчас я в отпуске и хочу попасть во все походы, которые будут в этом месяце. Очень довольна организацией и позитивным настроем ребят, которые это всё организовали. Проделали очень большую работу. Приятная компания собралась. Новые знакомства», — поделилась впечатлениями Наталья.

На обратном пути туристы тренировали навыки устойчивости — переходили реку вброд по камням. Для неподготовленных эта часть путешествия оказалась сложной, ведь приходилось балансировать на речных булыжниках с рюкзаками на спине. Однако все успешно переправились на противоположный берег, а лесная дорога вывела группу к остановке.

«На Медведь-Камне я была совсем маленькой, где-то лет в пять-шесть, но воспоминания остались очень тёплые, хотелось заново увидеть красоту уже в осознанном возрасте. Природу я очень люблю, к различным трудностям готова, а ещё больше была готова к небольшому приключению и возможности получить новые эмоции, познакомиться с людьми, тем более что в программе была заявлена нейрографика, а эта тема меня интересует. Я кайфанула на 200%, переборола свой страх высоты на канатной переправе, попила вкуснейший фиточай и полюбовалась великолепными видами! А дождь, он только добавил ярких красок, так же как и переправа вброд. Этот поход я нарисовала с помощью нейрографики, и всё вышло так, как я хотела», — рассказала участница похода Екатерина Майкова.

Ольга Широкова тоже поклонник тура выходного дня, за спиной у неё более 10 таких походов. Она уже успела побывать в таких местах, как Кырманские скалы, Юрьев Камень, бывшая Висимо-Уткинская узкоколейка, Висимский заповедник, Качканар и других. И поход на Медведь-Камень она не могла пропустить.

Обратно в Нижний Тагил туристы прибыли на час позже намеченного. Но все были довольны путешествием, ведь природа даёт ощущение гармонии, а солнечные ванны (до и после дождя, как в нашем случае) насыщают столь редким на Урале витамином D.