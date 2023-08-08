Выходной на Медведь-Камне. Фиточай из ведра, мастер-класс на вершине горы, канатная переправа и преодоление реки вброд

В минувшую субботу состоялось необычное путешествие на Медведь-Камень и мастер-класс по рисованию на вершине горы. Поездку организовала компания ИНТРИП. Журналист АН «Между строк» присоединилась к команде из 33 человек и поучаствовала в увлекательном приключении длиною в день.
Фото: ИНТРИП
Фото: Ольга Широкова
Путь лежал от станции «Нижний Тагил» до остановки 344 километр. Билет на электричку туда и обратно обошёлся всего в 142 рубля. Ехать недолго, около 30 минут. Путешественники были настроены позитивно, при выходе на лесную тропу вооружились репеллентами, чтобы обезопасить себя от насекомых, надели кепки и ветровки. Группу сопровождали организаторы Александр Старков и Ксения Руденко, а также Никита Орлов и начинающий инструктор Антон Телегин. По словам Ксении Руденко, Медведь-Камень — одно из любимейших мест туристов. Этот поход ребята решили сделать особенным и пригласили специалиста по нейрографике Татьяну Дружинину.
«Наша уральская природа никого не оставляет равнодушным. А эта восхитительная река с переправой для любителей экстрима — самое то! Нашей фишкой стала чайная церемония с чаем из свежих трав, заваренным прямо в ведре на костре. Этот ритуал всегда сопровождается весёлым общением и приятными знакомствами», — рассказала Ксения Руденко.
Вначале путешественники любовались папоротниками, сияющей от росы травой, красотой природы, вдыхали аромат хвойных деревьев. То и дело им на глаза попадались грибы, которых в этом году особенно много, но поход был не за грибами. Потом надо было преодолеть канатную переправу через реку, инструкторы давали наставления и рекомендации, помогали надеть страховочное снаряжение.
«Подготовка заключалась в закупке необходимого снаряжения: страховочных систем, карабинов, верёвок. Переход по канатной переправе был самой сложной частью похода и по времени занял три часа. Мы хотим делать не просто скучные походы из точки А в точку Б, мы стремимся к разнообразию форматов, чтобы каждый нашёл для себя что-то интересное: рисование, йогу, рыбалку», — отметил Александр Старков.
Преодолев верёвочную переправу, команда двинулась в сторону вершины. По пути сфотографировались на фоне необычного лесного домика-шалаша.
Как только туристы поднялись на вершину, на небе появилась туча и началась гроза. Путешественники пережидали непогоду под зонтами и дождевиками, а чтобы согреться, организаторы разожгли костёр и приготовили травяной чай.
Фото: Ксения Руденко
Фото: Ксения Руденко
После того как ливень закончился и на небе появились проблески солнца, Татьяна Дружинина предложила туристам создать необычный рисунок в формате нейрографики. Организаторы раздали планшеты, листы бумаги, цветные карандаши и маркеры. Задача заключалась в следующем: сначала на чистом листе в хаотичном порядке рисуются волнистые линии, затем стыки между ними скругляются и после раскрашиваются по определённой схеме. При этом рисунок создаётся под руководством коуча, который подсказывает, как правильно создавать эти, казалось бы, незамысловатые линии.
Татьяна рассказала, что такой метод был предложен Павлом Пискарёвым. Сам термин «нейрографика» подразумевает, что рисование тесно связано с процессами, протекающими в мозге, а через изображение можно оказывать на нейроны прямое влияние. После вводного инструктажа все приступили к работе, по ходу высказывали мнения о творческом процессе, а затем делились результатами.
«Погода вносит свои поправки, но это не помешало насладиться прекрасной природой, воздухом и скалами. Я шла за эмоциями и новыми впечатлениями и получила их сполна. Дождь, переправа, брод — меня это не пугает, это опыт, нужный и важный для городских жителей. Команда прекрасная, рада, что большинство с пониманием отнеслись к погодному форс-мажору. А рисование получилось очень быстрым, так быстро я ещё не проводила! И ещё это была моя самая большая группа оффлайн, поэтому для меня это особая радость и гордость», — делится Татьяна Дружинина.
Для многих туристов такое путешествие было первым опытом. Тагильчанка Наталья Тихонова в разговоре с журналистом АН «Между строк» отметила, что давно мечтала присоединиться к туру выходного дня.
«Сейчас я в отпуске и хочу попасть во все походы, которые будут в этом месяце. Очень довольна организацией и позитивным настроем ребят, которые это всё организовали. Проделали очень большую работу. Приятная компания собралась. Новые знакомства», — поделилась впечатлениями Наталья.
На обратном пути туристы тренировали навыки устойчивости — переходили реку вброд по камням. Для неподготовленных эта часть путешествия оказалась сложной, ведь приходилось балансировать на речных булыжниках с рюкзаками на спине. Однако все успешно переправились на противоположный берег, а лесная дорога вывела группу к остановке.
«На Медведь-Камне я была совсем маленькой, где-то лет в пять-шесть, но воспоминания остались очень тёплые, хотелось заново увидеть красоту уже в осознанном возрасте. Природу я очень люблю, к различным трудностям готова, а ещё больше была готова к небольшому приключению и возможности получить новые эмоции, познакомиться с людьми, тем более что в программе была заявлена нейрографика, а эта тема меня интересует. Я кайфанула на 200%, переборола свой страх высоты на канатной переправе, попила вкуснейший фиточай и полюбовалась великолепными видами! А дождь, он только добавил ярких красок, так же как и переправа вброд. Этот поход я нарисовала с помощью нейрографики, и всё вышло так, как я хотела», — рассказала участница похода Екатерина Майкова.
Ольга Широкова тоже поклонник тура выходного дня, за спиной у неё более 10 таких походов. Она уже успела побывать в таких местах, как Кырманские скалы, Юрьев Камень, бывшая Висимо-Уткинская узкоколейка, Висимский заповедник, Качканар и других. И поход на Медведь-Камень она не могла пропустить.
Обратно в Нижний Тагил туристы прибыли на час позже намеченного. Но все были довольны путешествием, ведь природа даёт ощущение гармонии, а солнечные ванны (до и после дождя, как в нашем случае) насыщают столь редким на Урале витамином D.