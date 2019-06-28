Вячеслав Погудин поблагодарил тагильчан за доверие и присвоение ему звания почётного гражданина города

Председатель комитета по соцполитике Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин поблагодарил жителей Нижнего Тагила за оказанное ему доверие и присвоение звания почётного гражданина города. Пост об этом был опубликован на странице депутата в Facebook. В посте отмечается, что о вчерашнем решении Нижнетагильской гордумы о присвоении ему ещё одного заслуженного звания Погудин узнал, когда был на селекторном совещании по проблемам оказания онкологической помощи в регионе.

«Огромное спасибо всем за высокую оценку моей работы, – рассказал по телефону Вячеслав Погудин. – Как только новость стала известна, начали поступать смс-сообщения и звонки от тагильчан с поздравлениями. Конечно, первые чувства были – волнение, радость и благодарность землякам за поддержку, понимание. Отдельно – коллегам-депутатам, своими голосами поддержавших наши кандидатуры. Для меня звание “Почётный гражданин Нижнего Тагила” – это, прежде всего, знак доверия горожан, которое нужно не только заслужить, но и постоянно подтверждать делами. Необходимо и в дальнейшем соответствовать, “держать” планку, не останавливаться в движении вперёд. Очень рад за своего коллегу Вячеслава Юрьевича Мишарина, с которым связывают более 30 лет профессиональной и человеческой дружбы. Своим самоотверженным трудом он, однозначно, заслужил звание почётного гражданина Нижнего Тагила!».

Напомним, решение о присвоении почётного звания Вячеславу Погудину и Вячеславу Мишарину тагильские депутаты приняли накануне, 27 июня, на последнем в этой сессии заседании гордумы. За кандидатуры проголосовали все 23 присутствовавших на думе народных избранника.