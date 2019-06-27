Почётными гражданами Нижнего Тагила стали Вячеслав Погудин и Вячеслав Мишарин

Почётными гражданами Нижнего Тагила выбраны председатель комитета по соцполитике Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин и главный врач ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» заслуженный врач РФ Вячеслав Мишарин. Такое решение приняли депутаты сегодня, 27 июня, на последнем в этой сессии заседании Нижнетагильской гордумы. За кандидатуры проголосовали все 23 присутствующих на думе народных избранника.

Ранее по результатам тайного голосования на оргкомитете по подготовке и проведению Дня города Погудина поддержали 26 человек, Мишарина — 11.

На счету обоих кандидатов много реализованных социально значимых проектов. Так, при непосредственном участии Вячеслава Погудина в Нижнем Тагиле были отремонтированы и открыты несколько медицинских и образовательных учреждений, объектов культуры и спорта, реабилитационных центров и учреждений социальной поддержки населения. Особый вклад он внёс в преобразование родильного дома Демидовской больницы в современный перинатальный центр. Отметим, что 67-летний депутат недавно стал почётным гражданином Горноуральского городского округа.

О вкладе Вячеслава Мишарина в развитие медпомощи тагильчанам говорят многочисленные положительные отзывы пациентов лечебного учреждения. Сегодня персонал больницы оказывает широкий спектр услуг: стационарную и амбулаторную помощь, психиатрическую, психологическую и наркологическую помощь. Лечебное учреждение имеет современную технологическую базу и обслуживает территории с общей численностью населения более 800 тысяч человек.

Звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил» присваивается выдающимся тагильчанам с 1971 года. В настоящее время в списке почётных граждан города 103 человека. Среди них основатель города заводчик Акинфий Демидов, экс-мэры Николай Диденко и Сергей Носов, сенатор Эдуард Россель, основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин, волейбольный тренер Николай Карполь.