А вы знали? В 1928 году в Нижнем Тагиле должен был выступать Владимир Маяковский, но ему пришлось срочно уехать из Свердловска в Москву из-за своей музы — Лили Брик

В начале 1928 года Владимир Маяковский по направлению Народного комиссариата просвещения отправился в поездку по городам Пермь, Вятка, Казань и Свердловск с презентацией своей новой поэмы «Хорошо!». В поездке его сопровождали импресарио Павел Лавут и поэт-футурист, давний приятель Маяковского, Василий Каменский. Должна была поехать и его подруга Лиля Брик, но в последний момент она отказалась от поездки, сославшись на простуду.

Столичный литературный десант прибыл в Свердловск утром 26 января. Здесь, в здании Делового клуба (ныне областная филармония), Маяковский должен был провести три творческие встречи. Приключения начались буквально с первых часов пребывания в городе. Сначала директор клуба заявил, что не может предоставить поэту зал, так как здесь должны были состояться выступления популярных в те годы сатириков Рима и Рома. Импресарио поэта отправился в горисполком, где показал сопроводительное письмо наркома просвещения Луначарского и объяснил сложившуюся ситуацию. Председатель Свердловского горисполкома Анатолий Парамонов смог быстро решить проблему, и первое выступление Маяковского состоялось уже вечером того же дня. Свердловчане тепло приняли первого пролетарского поэта, и Владимир Владимирович согласился на просьбу Парамонова провести ещё две творческие встречи, не запланированные ранее. Одна встреча была организована 27 января в Клубе рабкоров на улице Вайнера, 12, для редакций газет «Уральский рабочий», «На смену!» и «Всходы коммуны». Вторая встреча прошла в тот же день в клубе Верх-Исетского завода. После этого «сверхпланового» выступления Маяковский побывал в гостях у рабочего ВИЗа, который на днях получил новую квартиру. По итогам этого визита Маяковский написал стихотворение «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». Ещё одно стихотворение со своими впечатлениями о Свердловске Маяковский написал для редакции «Уральского рабочего». Оно появилось в газете уже на следующий день.

Вечером того же дня, после ужина в одном из ресторанов, Каменский предложил поэту провести творческий вечер в Нижнем Тагиле, где у Василия Васильевича осталось немало соратников по революционной подпольной работе в 1905-1906 годах. Маяковский находился в благодушном расположении духа и сразу согласился.

В. В. Каменский (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://библиотека-удмр.рф/uploads/posts/2024-04/1713758035_paeiv2xkfcq.jpg)

28 января Маяковский снова выступил в Деловом клубе. Едва выступление закончилось, поэту принесли телеграмму из Москвы, и он срочно выехал в столицу. В Нижний Тагил приехал один Каменский. 29 января он провёл творческую встречу с литераторами-любителями в клубе имени Кропоткина, где читал стихи, отрывки из своей пьесы «Стенька Разин» и отвечал на вопросы зрителей.

Причина спешного отъезда Маяковского с Урала стала известна только 40 лет спустя. Оказалось, что в телеграмме, полученной Владимиром Владимировичем в Свердловске, один из его друзей сообщал, что Лиля Брик «гуляет напропалую» с генералом Виталием Примаковым. И ревнивый поэт бросился спасать свои семейные отношения.