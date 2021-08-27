Второй бесплатно: «Ростелеком» дарит подписку на второго пользователя в образовательном сервисе «Лицей»

Школьники Свердловской области вовсю готовятся к 1 сентября: покупают новые тетради, учебники, ручки и линейки. А самые продвинутые из них готовятся к школе с помощью образовательного сервиса «Лицей» от «Ростелекома», в котором собрана коллекция развивающего контента для школьников с 1-го по 11-й классы.

Сейчас при оформлении подписки на одного ребёнка подписка на второго — в подарок. Подключиться необходимо до 31 августа. В подписку входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний по всем предметам за 5–11-й классы, дополнительные курсы для развития, развлекательные учебные материалы и даже консультации психологов. Школьная программа поделена на три блока: начальная школа (1–4-й классы), средняя (5–8-й классы) и старшая (9–11-й классы). В разработке этих курсов принимали участие лучшие преподаватели, методисты и эксперты, ведущие специалисты в сфере науки и образования России.

В прошлом году свердловские школьники были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса. За это время спрос на сервис «Лицей» вырос на 360%. Сейчас количество пользователей сервиса в России превышает 350 тысяч человек. При этом самые активные пользователи сервиса — ученики 5–8-х классов, а самые популярны предметы в «Лицее» — русский язык, математика и английский язык.

Многие школьники быстрее и легче воспринимают информацию через экран монитора. Сервис «Лицей» создан для того, чтобы сделать школьное обучение простым для восприятия, удобным и доступным в любое время и в любой точке мира.

«У меня трое детей-школьников и ещё один младенец. К сожалению, у меня не всегда есть время помочь старшим детям с уроками и объяснить им материал, который они не поняли в школе. Но с этой задачей хорошо справляется "Лицей": там детям в нескучной форме помогают закрепить пройденный в школе материал. Кстати, моя дочь-восьмиклассница любит видеоуроки по литературе, в вот сыновьям-третьеклассникам больше нравятся занятия в формате мультфильмов, которые тоже есть в сервисе», — рассказала многодетная мать Анастасия.

Для особо любознательных ребят у «Ростелекома» есть раздел «Академия» в видеосервисе Wink. Там собраны лучшие лекции о важнейших научных открытиях, по психологии, истории литературы и живописи и другим направлениям. Отдельная рубрика включает лекции по развитию профессиональных и личных навыков: тайм-менеджменту, искусству переговоров, что, кстати, очень пригодится ребятам во взрослой жизни.