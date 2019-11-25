«Всё сделаем в лучшем виде». В «Швабе» пообещали восстановить газоны и благоустроить центр Нижнего Тагила в рамках проекта «Светлый город»

Сегодня, 25 ноября, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл рабочее совещание по реализации проекта «Светлый город». Мэр обратил внимание подрядчиков на то, что их деятельность не должна ограничиваться только установкой светоточек.

«Работа должна идти по трём направлениям. Первое — реализация проекта “Светлый город”. Графики все понятны и должны быть реализованы в обозначенные сроки, — подчеркнул градоначальник. — Второе — засыпка разрытых траншей и сохранение зелёных насаждений. Каждый повреждённый куст, каждое дерево должны актироваться, чтобы потом не было взаимных претензий со стороны подрядчиков или субподрядчиков. Необходимо также проводить фото- и видеосъёмку таких насаждений. Всё это необходимо сделать сразу, чтобы весной с полным пониманием объёмов приступать к решению третьего вопроса — окончательному и полноценному восстановлению нарушенного благоустройства».

В свою очередь руководители подрядных организаций объяснили повреждение кустарников и деревьев на ряде участков улиц Горошникова, Пархоменко и проспекте Строителей ограниченностью пространства при проведении строительно-монтажных работ.

«Не было возможности дальше от деревьев делать — либо кабель идёт, либо трубы. Всё упиралось в охранные зоны, — заявил директор ООО “УСК-Партнёр” Сергей Кондаков. — На установку каждой опоры приезжают для согласования практически все, начиная от газовиков, заканчивая связистами. Очень плотно проложены сети».