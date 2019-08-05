«Вся информация о возможной противоправной деятельности удалена»: Центр «Э» не нашёл создателей проекта «Пила против ЛГБТ»

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве не нашёл авторов проекта «Пила против ЛГБТ», со ссылкой на ответ силовиков общественному движению ЛГБТ «Солидарность» пишет 66.ru. В письме за подписью врио начальника Центра «Э» Сергея Савченко указано, что «провести проверку не представилось возможным», поскольку «вся информация о возможной противоправной деятельности удалена».

«Очень нравятся их (полиции РФ) формулировки вроде "сайт заблокирован, ничего и никого установить нельзя" или "установить преступника не удалось, а потому дело закрыто". За что им вообще с наших с вами налогов деньги-то платят? Видимо, только за избиение протестующих и написание вот таких вот отписок», — отмечают в паблике общественного движения ЛГБТ «Солидарность».

При этом в ГУ МВД по Ставропольскому краю, как сообщает «Солидарность», нашли на странице главы совета движения Артёма Шитухина признаки нарушения ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Весной ЛГБТ-активист Артём Шитухин уехал из России в Нидерланды из-за угроз от «Пилы против ЛГБТ».

Напомним, 21 июля в Санкт-Петербурге нашли тело активистки Елены Григорьевой в нескольких сотнях метров от её дома. На теле женщины насчитали восемь ножевых ранений. Перед гибелью она, по словам близких, получала угрозы. При этом Григорьева участвовала в акциях «демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений», а её имя фигурировало в списке сообщества «Пила» — движения против гомосексуализма. По подозрению в её убийстве задержали двух мужчин. По предварительной версии, убийство Григорьевой не связано с социальной, расовой или ещё какой-либо ненавистью, а было совершено в результате бытового конфликта.