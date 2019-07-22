В Санкт-Петербурге убили гражданскую активистку и защитницу прав ЛГБТ

В Санкт-Петербурге убита активистка Елена Григорьева. Она открыто выступала за права сексуальных меньшинств.

«Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в ночь с пятницы на субботу. Её изуродованное тело было обнаружено вчера. Возбуждено уголовное дело, и по горячим следам якобы задержан подозреваемый… Но всё это не столь важно. Лены больше нет, а прожила она совсем не так много», — цитирует Znak.com правозащитника Динара Идрисова.

По словам Идрисова, в последнее время активистке поступали угрозы. Девушка вместе с адвокатом неоднократно обращалась в полицию, но «заметной реакции полицейских не было».

Как пишет «Фонтанка», Елена Григорьева была убита в ночь на 21 июля. Её тело было найдено в кустах, в нескольких сотнях метров от дома женщины. Криминалисты насчитали восемь ножевых ранений.

Елена Григорьева — постоянная участница протестных акций в Петербурге. Она защищала не только сексуальные меньшинства, но и выходила с различными пикетами: в поддержку сестёр Хачатурян, против передачи ингушских земель Чечне, участвовала в акции против пыток и репрессий.