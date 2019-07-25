В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой

Полиция и следователи задержали уроженца Киргизии 1981 года рождения, которого подозревают в убийстве активистки Елены Григорьевой, погибшей 21 июля, сообщается на сайте Следственного комитета.

«По данным следствия, подозреваемый в ночь с 20 на 21 июля 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанёс ей не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — заявили в СК.

Имя задержанного не раскрывается. Помимо прочего, в сообщении СК также подчёркивается, что Григорьева «вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым».

Тело ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой позавчера нашли возле собственного дома с ножевыми ранениями. Правозащитник Динар Идрисов заявил, что женщине неоднократно поступали угрозы и она жаловалась в полицию, однако в МВД факт жалоб на угрозу жизни не подтвердили. В то же время борец с геями из Санкт-Петербурга Тимур Булатов назвал убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой «нравственным джихадом» и заявил, что это «всевышний наказывает грешников». При этом он подчеркнул, что непричастен к убийству и даже имеет алиби.