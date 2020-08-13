Вслед за Нижним Тагилом детские сады откроют и в пригороде — в деревнях и посёлках Горноуральского городского округа (ГГО). Дошкольные образовательные учреждения заработают с 17 августа. С предложением об организации работы муниципальных детских садов в штатном режиме с наполняемостью в 50% вышел во время заседания штаба по предупреждению распространения коронавируса начальник управления образования администрации ГГО Андрей Лунев. Все члены штаба его решение поддержали.

В Нижнем Тагиле 115 детских садов заработали 10 августа, в них открылись 456 групп. Для того чтобы зачислить ребёнка в учреждение, необходимо отправить на электронную почту детского сада заявление и справку с места работы, подтверждающую нахождение родителей на рабочем месте. Если ребёнок посещал дежурные группы в детском саду, то таких справок не требуется. Адрес электронной почты каждого детсада можно найти на сайте управления образования.

Чтобы обеспечить безопасность детей в садиках в период пандемии коронавируса, им и сотрудникам два раза в день измеряют температуру. В учреждениях ежедневно проводят влажную уборку помещений и поверхностей, регулярно проветривают помещения. Сотрудники соблюдают масочный режим и используют антисептики.

Отметим, за всё время распространения новой коронавирусной инфекции на территории Нижнего Тагила, только по официальным данным, было выявлено 1272 подтверждённых случая, в ГГО — более 230 случаев. На горячую линию по профилактике COVID-19 от жителей Горноуральского городского округа поступило 70 обращений.