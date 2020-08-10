В детских садах Нижнего Тагила открылись 456 групп

С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле возобновили работу 456 групп в 115 детских садах. Однако работать они могут пока лишь с 50%-ной наполняемостью. Для того чтобы зачислить ребёнка в учреждение, необходимо отправить на электронную почту детского сада заявление и справку с места работы, подтверждающую нахождение родителей на рабочем месте. Если ребёнок посещал дежурные группы в детском саду, то таких справок не требуется. Адрес электронной почты каждого детсада можно найти на сайте управления образования. Уже сейчас детские сады посещают 2209 воспитанников.

«Наполняемость дошкольных образовательных учреждений будет регулироваться по мере поступления заявок от родителей», — отметила начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Чтобы обеспечить безопасные условия в детских садах, воспитанникам и сотрудникам измеряют температуру два раза в день, используют антисептики, а также ежедневно проводят влажную уборку помещений и поверхностей и регулярно проветривают помещения, отмечают в мэрии. Кроме того, все сотрудники, которые готовят и раздают пищу, а также обслуживающий персонал должны носить маски и перчатки.