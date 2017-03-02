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03 Мар 2017 11:33 | Метки: Новости, спорт

Всемирный боксёрский совет отстранил российского боксёра Поветкина на неопределённый срок

Российский боксёр Александр Поветкин отстранён Всемирным боксёрским советом (WBC) на неопределённый срок и оштрафован на 250 тысяч долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. 

«В соответствии с решением WBC Александр Поветкин должен быть отстранён от участия в любых поединках под эгидой организации на неопределённый срок. Он также должен заплатить штраф в размере 250 тысяч долларов»,  говорится в сообщении.

Поветкин сможет подать заявку на восстановление в организации через год после оглашения решения. WBC рассмотрит возможность снятия отстранения, если результаты тестов, взятых в рамках персонального протокола, будут отрицательными.

Напомним, бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещённого вещества мельдония.

Допинг-проба «А» 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.

WBC и Международная боксёрская федерация исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксёрская организация заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провёл на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23  досрочно) и потерпев одно поражение. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

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