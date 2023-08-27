«Всем чиновникам у нас раздают регалии, а у нас опять в подвале вылезли фекалии». Житель Нижнего Тагила написал частушки о своём доме 1948 года постройки, капремонт которого перенесли ещё на 30 лет (ВИДЕО)

Житель дома № 5 на улице Шевченко в Нижнем Тагиле Сергей Кунчин снял видео, где он исполнил частушки собственного сочинения на фоне разрушающегося здания. Дом 1948 года постройки капитально ремонтировался первый и последний раз в 1969 году. Очередной капремонт был запланирован на 2014 год, но потом переносился на 2020-й, а сейчас вообще на 2044 год.

«Наш дом без капитального ремонта уже с 1969 года. В 1991 году износ составлял 45%. На 2023 год, по данным УК, он составляет 40%. Значит, дом молодеет сам по себе. Мы написали во все инстанции жалобы и обращения. В прокуратуру в том числе. Сейчас ждём ответы. В планах капитального ремонта дом перенесли на 2044 год», — говорит Сергей.

В ответе Регионального фонда содействия капремонту МКД в Свердловской области говорится, что мэрия Нижнего Тагила внесла изменения в проект региональной программы, согласно которым ремонт крыши дома переносится на 2027–2029 годы, а ремонт фасада, подвала и инженерных систем — на 2042–2044 годы.

Поскольку Сергей является творческим человеком, он решил написать частушки и наложить их на видеоряд с кадрами дома.

«Я верю в силу искусства, это всегда был мощный рычаг. А я человек творческий, вот и пришла мысль написать именно частушки, ведь это всегда близко простому народу. А в планах у меня снять клип. Чтобы дело получило максимальный резонанс», — считает мужчина.