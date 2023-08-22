Все образовательные учреждения Нижнего Тагила прошли приёмку к учебному году

По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, вчера комиссия в составе представителей Госпожнадзора, ГИБДД, Нацгвардии, специалистов профильных управлений, учреждений здравоохранения и активистов городского родительского комитета провела оценку готовности образовательных организаций к началу нового учебного года. 62 школы, 145 детских садов и 8 учреждений дополнительного образования готовы принять воспитанников в сентябре.

«Особое внимание было уделено обеспечению комплексной безопасности школ и детских садов, а также соблюдению санитарных норм и правил», — рассказала начальник управления образования мэрии Татьяна Удинцева.

Чиновница уточнила, что в этом году на подготовительные мероприятия была направлена рекордная за последние годы сумма — 732 миллиона рублей. Из них 252 миллиона пошли на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 171 миллион — на повышение уровня антитеррористической защищённости школ и детских садов. В школах обновили или заменили, где было необходимо, системы видеонаблюдения, установили новые ограждения, провели освещение территорий. Частичный ремонт кровли, санитарных узлов и замену оконных блоков выполнили в 43 образовательных учреждениях.

Татьяна Удинцева подчеркнула, что муниципалитет продолжает совершенствовать систему образования города и проводит работу по созданию благоприятных условий для тагильских детей.

«В этом году на базе лицея № 39 мы откроем ещё один “Кванториум”, в школе № 10 появится свой оборудованный стадион, а в школе № 21 — современный спортивный зал. В детском саду № 138 и школе № 12 мы реализовали планы по созданию доступной среды для детей-инвалидов и с ОВЗ в рамках федеральной программы “Доступная среда”», — отметила Удинцева.