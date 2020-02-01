Все бастовавшие водители скорой помощи Екатеринбурга вышли на работу

В Екатеринбурге вышли на работу все водители скорой помощи, грозившиеся бойкотировать смену в ночь на 1 февраля из-за перехода на аутсорсинг.

Как пишет E1.ru, без водителей могли остаться три городские подстанции скорой помощи. Но пермской компании-аутсорсеру «Феникс-Логистика» удалось предложить им компромиссное решение, поэтому забастовка не состоялась. Сегодня водители в полном составе вышли на смену.

«Все автомобили скорой помощи компании-аутсорсера на трёх подстанциях вышли на линию, все вызовы выполняются вовремя», — сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Напомним, в конце января почти 70 водителей скорой помощи Екатеринбурга заявили, что не выйдут на смену в ночь на 1 февраля, если автопарк будет передан на аутсорсинг частной компании. Пойти на такие кардинальные меры их вынудила новая система организации труда — компания пермского бизнесмена Евгения Фридмана ООО «Новоскор-Екатеринбург», которая выиграла тенедер на предоставление автопарка, заставляет водителей оформлять ИП или переводиться в самозанятых.

В конце прошлого года также стало известно, что с апреля 2020 года автомобильный парк скорой помощи Нижнего Тагила может быть передан на аутсорсинг частной компании, а сотрудникам будет предложено заключить отдельный договор.