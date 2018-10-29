Врио главы Санкт-Петербурга пойдёт на выборы самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов будет участвовать в губернаторских выборах в 2019 году, со ссылкой на трёх близких к администрации президента собеседников пишет РБК.

Беглов может выдвинуться не от «Единой России», а как самовыдвиженец, сказали два источника издания, близкие к Кремлю. Один из них объяснил это тем, что Санкт-Петербург — «сложный город». Ещё один собеседник, близкий к администрации президента, объяснил, что перед тем, как объявлять об участии в выборах, нужно некоторое время поработать в регионе.

«Нужна видимость всенародной поддержки, чтобы не восприниматься кремлёвским назначенцем. Было бы неплохо, чтобы Беглова поддержали несколько партий, ОНФ, профсоюзы и т. д.», — сказал он.

Напомним, Владимир Путин назначил Беглова врио главы Петербурга 3 октября в связи с отставкой Георгия Полтавченко. Через несколько дней после назначения Беглов сказал, что пока не определился, пойдёт ли на выборы осенью 2019 года. Полтавченко после отставки заявил, что хотел бы, чтобы Беглов выдвинулся, и пообещал поддержать его кандидатуру.

Напомним, врио главы Приморья Олег Кожемяко, занявший пост после ухода в отставку Андрея Тарасенко на фоне скандала со вторым туром выборов, также заявлял о планах принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца.