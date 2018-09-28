Бывшего врио главы Приморья назначили замруководителя Росморречфлота

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), пишет РИА Новости. Распоряжение о назначении Тарасенко на новый пост было подписано 27 сентября.

Накануне «Ведомости» писали, что Тарасенко могут назначить на должность замминистра транспорта. По информации газеты, последние несколько дней он провёл в Москве и встречался с сотрудниками администрации президента.

Напомним, в сентябре Тарасенко победил во втором туре на выборах главы Приморья. В ходе голосования с отрывом в 7% голосов лидировал коммунист Андрей Ищенко, но после обработки 95% бюллетеней единоросс вырвался вперёд с отрывом в 6%. Соперники обвинили друг друга в нарушениях. Региональный избирком отменил результаты выборов. Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала обоим кандидатам отказаться от участия в новом туре.

26 сентября президент России Владимир Путин освободил Тарасенко от должности врио главы региона и назначил на его место Олега Кожемяко, который с 2015 года руководил Сахалином, а до этого был губернатором Амурской области и Корякского автономного округа.