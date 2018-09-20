Избирком Приморья отменил результаты выборов губернатора

Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора региона, пишет «Интерфакс». За решение проголосовали 12 из 13 членов комиссии, один высказался против.

Ранее ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными в связи с многочисленными нарушениями. В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

Член Центризбиркома Борис Эбзеев отметил, что у членов Центральной избирательной комиссии РФ возник вопрос о том, может ли избирательная комиссия Приморского края исполнять свои функции после нарушений, допущенных на выборах краевого губернатора.

Ранее кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против возможной отмены результатов выборов губернатора Приморья.

«Это полный абсурд. Зачем это делать? У нас по законодательству должно быть как минимум для того, чтобы отменить результаты выборов, 25% участков. Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», — сказал он.

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что не будет участвовать в новых выборах, если они состоятся. Позже Тарасенко, выступая на митинге, всё же заявил о намерении участвовать в новых выборах главы Приморья. Однако в своём третьем выступлении он вновь отказался участвовать в выборах.

Напомним, в воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае прошёл второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчёта 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника — врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчёта 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста.