Глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными, пишет РБК.

«Я предлагаю рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты выборов недействительными», — сказала она на заседании ЦИК.

Ранее во Владивосток для рассмотрения ситуации по итогам региональных выборов прибыла комиссия Центризбиркома.

«В неё вошли член Центризбиркома Сиябшах Шапиев и три сотрудника аппарата ЦИК», — рассказала секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Напомним, 16 сентября в Приморском крае прошёл второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчёта 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника — врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчёта 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.