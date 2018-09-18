ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов губернатора в Приморье

Кандидат от «Единой России» и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал 49,55% (253 200 голосов) по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на досрочных выборах главы региона, со ссылкой на опубликованные на сайте ЦИК данные пишет «Интерфакс».

Коммунист Андрей Ищенко по итогам обработки 100% протоколов отстал всего на 1,5% и набрал на 7650 голосов меньше — 48,06% (245 550 голосов).

Напомним, во втором туре выборов главы Приморья с самого начала лидировал кандидат от КПРФ — максимальный отрыв достигал 7% голосов. Во время подсчёта последних протоколов Тарасенко неожиданно удалось вырваться вперёд. Ищенко начал проигрывать после обработки 99,03% протоколов. КПРФ заявила о фальсификации выборов и «полном беспределе» на участках.

Юридическая служба КПРФ готовит судебные иски для опротестования итогов выборов по Артёму, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока, подчеркнул Ищенко. По его словам, у фракции есть полная доказательная база по фактам фальсификаций. 18 сентября результаты губернаторских выборов в Приморье отменили на 13 участках.